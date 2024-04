Dnevnik o izraelskem napadu na Iran (20. 4.)

Ljubljana, 20. aprila - Aleš Gaube v komentarju Povračila med blaznostjo in preračunljivostjo piše o izraelskem napadu na Iran. Avtor meni, da je bližnjevzhodna kriza prišla do točke, ko lahko nenehni povračilni napadi vodijo zgolj še v popolno uničenje najmanj dveh držav v regiji in gospodarsko krizo, ki bi s poletom cen nafte skorajda neizbežno imela globalne posledice.