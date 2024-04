Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno s popoldanskimi plohami

Ljubljana, 20. aprila - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Ponekod bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sprva delno jasno, čez dan pa zmerno do pretežno oblačno. Popoldne lahko predvsem na zahodu nastane kakšna ploha. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, v Zgornjesavski dolini do -3, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 8 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo sprva precej jasno, zjutraj bo marsikje možna slana. Čez dan se bo oblačnost povečala. Zvečer bo na zahodu že začelo rahlo deževati. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. V torek bo oblačno in deževno. Še bo vetrovno.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka, ki se širi tudi proti srednji Evropi in Alpam. Z vetrovi severnih smeri v višinah k nam doteka nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno. V Alpah ter v Furlaniji Julijski Krajini bo popoldne nastala kakšna ploha. Še bo pihala burja.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vremenska obremenitev majhna ali le individualno izražena.