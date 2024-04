Wall Street z novimi tedenskimi padci

New York, 20. aprila - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili nov slab trgovalni teden, k čemur so predvsem prispevale delnice tehnoloških podjetij. Tehnološka podjetja so imela najslabši borzni teden vse od izbruha pandemije koronavirusa leta 2020 naprej, kar se je izrazilo v velikem padcu indeksa Nasdaq.