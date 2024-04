Newyorške borze končale neenotno

New York, 19. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Vrednost indeksa Nasdaq se je v petek znižala za več kot dva odstotka, po tem ko so se vlagatelji slabo odzvali na podatke o zaslužkih Netflixa, kar je še povečalo skrbi zaradi pričakovanj zaslužkov tehnoloških velikanov naslednji teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.