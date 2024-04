Celovec, 19. aprila - Hokejisti Salzburga so prvaki regionalne lige ICEHL za sezono 2023/24. V odločilni sedmi finalni tekmi so danes v Celovcu premagali KAC s 6:2 (2:0, 2:0, 2:2). Za Salzburžane je to tretja zaporedna lovorika v tem tekmovanju in deveta skupno v zgodovini kluba.