Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 4.)

Ljubljana, 19. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o prvi konferenci Prijateljev Zahodnega Balkana, ki danes in jutri poteka v Ljubljani. Udeleženci, med njimi številni politiki, se zavzemajo za širitev EU. Italijanska tiskovna agencija Ansa je poročala o odkritju doprsnega kipa sociologu, politiku in kritiku Darku Bratini v Gorici.