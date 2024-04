Sova v odzivu na Žaklja: Pojasnila Sove se niso spreminjala

Ljubljana, 19. aprila - V Sovi so po današnji izjavi predsednika komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janeza Žaklja v odzivu zapisali, da je Knovs dobil "vsa pojasnila, skupaj z dokumentacijo, ki se niso spreminjala". Sova je pri izvajanju vseh aktivnosti zoper prijeta pripadnika tuje obveščevalne službe ravnala zakonito in strokovno, so ponovili.