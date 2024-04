V soboto zvečer v Tivoliju spet spektakel mešanih borilnih veščin

Ljubljana, 19. aprila - Ljubljanska dvorana Tivoli bo v soboto zvečer spet prizorišče bojev mešanih borilnih veščin. Dogodek pod vodstvom organizacij WFC in Brave obljublja vrhunski borilni spektakel. V kletko male tivolske dvorane bo od 19.30 dalje stopilo šestnajst borcev in bork, med njimi trije Slovenci in Slovenka.