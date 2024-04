V Milanu razburja napoved ukrepov za omejitev nočnega življenja

Milano, 20. aprila - Oblasti v Milanu želijo omejiti preživahno nočno življenje. Med drugim bo med 17. majem in 4. novembrom v nekaterih priljubljenih predelih mesta po polnoči prepovedana prodaja pijače in hrane za s seboj, vključno s sladoledom. S tem želijo preprečiti, da bi gostje kalili nočni mir. Napovedani ukrepi so pri številnih deležni neodobravanja.