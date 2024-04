Vreme: Ponoči se bo postopno pooblačilo

Ob morju bo pihal šibak jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 5, v mraziščih malo pod 0, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo spet nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno in vetrovno. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Več sončnega vremena bo na zahodu. V ponedeljek bo sprva precej jasno, zjutraj bo možna slana. Čez dan se bo oblačnost povečala.

Vremenska slika: Nad Alpami in zahodno Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka, ki počasi slabi. Od severovzhoda nad našimi kraji doteka hladen in prehodno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer se bo od severa začelo oblačiti. V Alpah bodo možne posamezne snežne plohe. Ob severnem Jadranu bo zapihal šibak jugo. V soboto bo sprva večinoma oblačno, možne bodo krajevne padavine. Čez dan se bo od severozahoda jasnilo. Popoldne bodo spet nastajale krajevne plohe. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja.