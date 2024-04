Na Poljskem pridržali dva osumljenca za napad na ruskega opozicijskega politika

Vilnius, 19. aprila - Poljske oblasti so pridržale dva moška, osumljena napada na ruskega opozicijskega politika Leonida Volkova marca v Vilniusu, je danes sporočil litovski predsednik Gitanas Nauseda. Dodal je, da so osumljenca za napad pridržali na Poljskem. Poljski premier Donald Tusk je kasneje sporočil, da so pridržali tudi Belorusa, ki naj bi naročil napad.