V Ljubljani ta vikend že 14. druženje umetnikov tetoviranja

Ljubljana, 20. aprila - V Železniškem muzeju Slovenskih železnic v Ljubljani se bo danes in v nedeljo odvijala 14. mednarodna tattoo konvencija Tattoo Expo Slovenija. Gre za prireditev na kateri umetniki tetoviranja iz različnih držav predstavijo svojo delo. Na konvencijo so tokrat prijavljeni umetniki iz več kot 60 tattoo studijev, so sporočili organizatorji.