V Ajdovščini odprli nov gorsko kolesarski park

Ajdovščina, 19. aprila - Na obrobju Ajdovščine so danes odprli nov gorsko kolesarski park. Poti po pobočju Gore so sicer že zdaj uporabljali domači gorski kolesarji za treninge in tekmovanja, v Vipavsko dolino pa je prihajalo tudi veliko tujih kolesarjev in to preko celega leta. Sedaj so poti uredili in označili, v prihodnje bodo park še širili.