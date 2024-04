Občina in Luka Koper z novim podjetniškim podpornim programom

Koper, 19. aprila - Mestna občina Koper in Luka Koper bosta letos sodelovali pri izvajanju podjetniškega podpornega programa, s katerim bodo mladim med drugim nudili strokovno presojo poslovnih idej, svetovanje in zagon podjetij. Sporazum o sodelovanju so podpisali danes. Luka Koper bo v ta namen prispevala 30.000 evrov, so sporočili z občine.