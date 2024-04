Mineva 20 let od smrti svečenice soula Nine Simone

Pariz, 21. aprila - Pred 20 leti je v Parizu preminula ameriška jazz in soul pevka Nina Simone. Nadarjena glasbenica in izjemna interpretka, ki se je med drugim vse življenje borila proti rasizmu, s katerim se je tudi sama spopadala, je bila večkrat oklicana za veliko svečenico soula, kar je tudi naslov enega izmed njenih albumov High Priestess of Soul.