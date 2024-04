Med najpomembnejšimi trgi Vera Spirits ZDA in Kanada

Ljubljana, 21. aprila - Slovenski proizvajalec brezalkoholnih žganih pijač Vera Spirits, ki je prvi izdelek na trg poslal leta 2020, je prodrl na številne tuje trge, med njimi ZDA, Kanado in Avstralijo. Kot je za STA povedal direktor Luka Nagode, so lani sicer prodali manj kot predlani, vendar ostajajo optimistični. Proizvodnjo so prenesli na zunanjega izvajalca.