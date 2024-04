V Štanjelu odprtje prenovljene galerije Lojzeta Spacala z likovno-pesniško razstavo

Štanjel, 19. aprila - Na gradu Štanjel bodo danes ob 19. uri odprli prenovljeno galerijo Lojzeta Spacala. Na prireditvi Kras v barvi in verzu bodo postavili na ogled ustvarjanje treh velikanov tržaške umetniške scene - Lojzeta Spacala, Klavdija Palčiča in Franka Vecchieta - z verzi pesnikov tržaškega prostora Miroslava Košute, Marka Kravosa in Renata Quaglia.