Ljubljanska borza uvodoma z rastjo

Ljubljana, 19. aprila - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju zvišali. Indeks SBI TOP se je do 11.30 okrepil za 0,42 odstotka. Največ zanimanja je za delnice NLB, največjo rast pa beležijo delnice Petrola, prek dvoodstotno. Petrol je danes sporočil, da se delničarjem za lani obetajo višje dividende, in sicer v višini 1,80 evra bruto na delnico.