Na festivalu v Celju tudi humanoidni in drugi roboti

Celje, 19. aprila - Predsednica republike Nataša Pirc Musar si je danes ogledala festival robotike in umetne inteligence, ki poteka v Tehno parku Celje. Kot je ob tem izpostavila, sta robotika in umetna inteligenca postali steber sodobne družbe, festival v Celju pa je edinstvena priložnost neposrednega stika s humanoidnimi in industrijskimi roboti.