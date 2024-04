Celje gosti razstavo o Ottu von Habsburgu

Celje, 19. aprila - V Knežjem dvoru v Celju danes odpirajo gostujočo razstavo Otto von Habsburg - življenje in dediščina. Postavitev Fundacije Otta von Habsburga iz Budimpešte bo predstavila življenje in delo Otta von Habsburga, ki je bil med drugim eden ključnih državnikov, ki so si prizadevali za osamosvojitev Slovenije. Odprl jo bo njegov sin Georg von Habsburg.