Na Disney+ maja restavriran dokumentarec Let It Be v režiji Petra Jacksona

London, 21. aprila - Maja bo na Disney+ premiera restavrirane različice dokumentarnega filma Let It Be o skupini The Beatles v režiji Petra Jacksona. Film iz leta 1970, ki je premiero doživel nekaj tednov zatem, ko so člani skupine uradno naznanili svoj razhod, je za več desetletij izginil iz obtoka. Med oboževalci skupine so krožile le nekakovostne ilegalne kopije.