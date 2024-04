Liga NHL potrdila selitev kojotov iz Phoenixa v Salt Lake City

New York, 19. aprila - Navijači in igralci so vedeli, da je bila sredina zmaga Arizona Coyotes s 5:2 nad Edmonton Oilers poslovilna za to moštvo v severnoameriški hokejski ligi NHL. Zdaj je jasno, kje se bo moštvo lige NHL podalo na led v naslednji sezoni. Liga NHL je namreč odobrila selitev v Salt Lake City. Novo ime še ni znano.