Liverpool se poslavlja tudi od evropske lige, evropski rekord Bayerja

Ljubljana, 18. aprila - Nogometaši Liverpoola so bili najbrž glavni favoriti za zmago v evropski ligi, a so se morali posloviti že v četrtfinalu, v katerem je bila boljša Atalanta. Slednja se bo v polfinalu merila z Marseillom, ki je enajstmetrovkah izločil Benfico, drugi polfinalni par sestavljata Bayer Leverkusen in Roma.