Newyorške borze končale neenotno

New York, 18. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Vrednost delnic na Wall Streetu se je večinoma znižala, saj so naraščajoči donosi ameriških državnih obveznic zmanjšali upanje na skorajšnji preobrat v denarni politiki ameriške centralne banke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.