DSS bo drevi z Lipovškovo nagrado ovenčalo Duo Claripiano

Ljubljana, 19. aprila - V Slovenski filharmoniji bo drevi Društvo slovenskih skladateljev (DSS) podelilo Lipovškovo nagrado za izjemen doprinos pri predstavljanju in promociji slovenske glasbene ustvarjalnosti. Nagrado so namenili pianistki Tatjani Kaučič in klarinetistu Dušanu Sodji, ki sestavljata Duo Claripiano. Dvojec so označili za ambasadorja slovenske glasbe.