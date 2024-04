Poslovno leto 2023 z izgubo zaključilo 12 od 27 bolnišnic

Ljubljana, 22. aprila - Lani je z izgubo zaključilo 12 od 27 bolnišnic, kažejo podatki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Največjo izgubo, to je 20,7 milijona evrov, je imel UKC Ljubljana. Največ presežka, to je 5,5 milijona evrov, pa so imeli v Splošni bolnišnici Novo mesto. Kumulativna izguba bolnišnic, torej skupna izguba, je lani znašala 204,3 milijona evrov.