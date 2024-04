Slovenijo čaka še delo za celovito vzpostavitev boja za varen šport

Bled, 18. aprila - Nasilje, nadlegovanje in zlorabe v športu dobivajo vse več pozornosti v svetu, tudi v Sloveniji. Na okrogli mizi na Bledu o varnosti v slovenskem športu so izpostavili, da našo državo čaka še nekaj dela, da se bodo vsi že vzpostavljeni elementi za varen šport povezali in se bo vzpostavil obvezujoč model za vse, ki v športu delujejo.