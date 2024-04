Za družinska podjetja največji izziv prenos lastništva

Brdo pri Kranju, 18. aprila - Prenos lastništva je največji izziv družinskih podjetij, so ugotavljali udeleženci konference za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki jo je danes na Brdu pri Kranju organizirala Podjetniško trgovska zbornica pri GZS. Priznanje pomladni veter za prispevek k razvoju podjetniškega okolja v Sloveniji so podelili Mojci Kunšek.