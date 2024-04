Na voljo novi e-vlogi za uveljavljanje pravic do tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila za invalide

Ljubljana, 18. aprila - Na voljo sta novi e-vlogi, ki se nanašata na uveljavljanje pravic do tehničnih pripomočkov za premagovanje komunikacijskih ovir za invalide s senzornimi okvarami ter prilagoditve vozil za gibalno ovirane invalide. Vlogi sta od srede na voljo na portalu eUprava, so danes sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.