Bruselj vzpostavil naložbeni okvir za Ukrajino

Bruselj, 18. aprila - Evropska komisija je v okviru 50 milijard evrov vrednega instrumenta za Ukrajino vzpostavila naložbeni okvir za to državo, da bi spodbudila javne in zasebne naložbe za obnovo po ruski agresiji. Opremljen je s finančnim svežnjem v skupni vrednosti 9,3 milijarde evrov, v naslednjih letih pa naj bi mobiliziral naložbe v vrednosti do 40 milijard evrov.