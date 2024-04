V okviru programa Life letos na voljo 571 milijonov evrov

Bruselj, 18. aprila - V okviru programa Life, ki je vodilna pobuda EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov, je letos na voljo 571 milijonov evrov. Podjetja, akademske ustanove, nacionalne, regionalne in lokalne vlade ter nevladne organizacije lahko za sredstva zaprosijo do septembra, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.