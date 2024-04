Janković obsodil vandalizem v Ljubljani

Ljubljana, 18. aprila - Ljubljanski župan Zoran Janković je danes obsodil nedavne primere vandalizma v mestu. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so v zadnjih dneh objestneži na več lokacijah zažgali smetnjake, neznanec pa je namerno podtaknil požar na objektu nastajajočega športnega centra Ilirija in povzročil za okoli 300.000 evrov škode.