WHO opozarja na nevarnost širjenja ptičje gripe med sesalci

Ženeva, 18. aprila - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes izrazila zaskrbljenost zaradi vse večjega širjenja ptičje gripe na vedno več živalskih vrst, tudi domače živali, kot so krave in koze, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Bolezen bi se lahko začela širiti tudi med ljudmi, pri katerih je stopnja smrtnosti "izredno visoka".