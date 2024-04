Ljubljana, 18. aprila - V okviru projekta Podpora zaposlenim v vzgoji in izobraževanju je izšel priročnik za delo z osebami z avtizmom od predšolske vzgoje do zaposlitve. Priročnik vsebuje praktične nasvete za zgodnje odkrivanje avtizma in celovito podporo ljudem z avtizmom. Ponuja tudi različne pedagoške pristope poučevanja in strategije za boljše vključevanje.