Na Festivalu neodvisnega filma jagodni izbor slovenske neodvisne filmske produkcije

Ljubljana, 19. aprila - V Slovenski kinoteki od danes do nedelje poteka Festival neodvisnega filma, na katerem sodelujejo filmi različnih zvrsti, žanrov in dolžin. Selektor Martin Draksler je izmed 131 filmov slovenskih neodvisnih in nepoklicnih filmskih ustvarjalcev v letošnji tekmovalni program izbral 19 kratkih in celovečerni film.