Gospodarski krog vlado opozoril na neizpolnjevanje dogovora

Ljubljana, 18. aprila - Gospodarski krog je na predsednika vlade Roberta Goloba naslovil pismo, v katerem ga opozarja, da dogovori in želja po konstruktivnem sodelovanju niso izpolnjeni. "Jasno je, da ni posluha za gospodarstvo, katerega konkurenčnost se zato poslabšuje. To posledično slabo vpliva na blaginjo v družbi," so zapisali.