Golob čestital Plenkoviću za zmago na volitvah

Bruselj, 18. aprila - Premier Robert Golob je že čestital predsedniku hrvaške vlade in stranke HDZ Andreju Plenkoviću za zmago na parlamentarnih volitvah, ki so v sredo potekale na Hrvaškem. Ob tem je dejal, da verjame, da se bodo tudi z novo vlado pod istim vodstvom odlični odnosi med Slovenijo in Hrvaško nadaljevali.