Pristojni želijo prizadetim v poplavah omogočiti sodoben, finančno dostopen in kakovosten dom

Ljubljana, 18. aprila - Ministrstvo za solidarno prihodnost želi po besedah državnega sekretarja Klemna Ploštajnerja upravičencem do nadomestitvenih gradenj zaradi v lanskih ujmah uničenih hiš omogočiti izbiro doma, ki bo sodoben, finančno dostopen in kakovostno načrtovan. Arhitekturne rešitve so poiskali v sodelovanju z zbornico za arhitekturo in prostor.