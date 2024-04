Studiu Ghibli častna zlata palma na festivalu v Cannesu

Cannes, 18. aprila - Filmski festival v Cannesu bo maja s častno zlato palmo počastil legendarni japonski animacijski studio Ghibli, so sporočili organizatorji festivala. Studio, ki ga je pred 40 leti soustanovil Hayao Miyazaki, je po vsem svetu priljubljen z mojstrovinami, kot so Čudežno potovanje, Moj sosed Totoro ter Čarovnik Howl in gibljivi grad.