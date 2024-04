Tokio, 18. aprila - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes večinoma zvišali. Gre za korekcijo po padcih v minulih dneh, ki so ga povzročili napetosti na Bližnjem vzhodu in sporočila ameriške centralne banke, da se ne mudi z nižanjem obrestnih mer, poročajo tuje tiskovne agencije.