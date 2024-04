V Kranju razstava o gradnji šol in vrtcev s samoprispevki

Kranj, 18. aprila - Gorenjski muzej drevi ob 19. uri v Mestni hiši v Kranju odpira dokumentarno razstavo Samoprispevki za šole in vrtce. Na njej bodo predstavili, kako je pred 60 leti v Kranju in kasneje tudi širšem na Gorenjskem stekla gradnja šol in vrtcev s pomočjo samoprispevkov. Razstava bo na ogled do 9. junija.