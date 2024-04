Senatni demokrati v ZDA zatrli ustavno obtožbo ministra za domovinsko varnost

Washington, 17. aprila - Demokratska večina v ameriškem senatu je danes z 51 glasovi proti 48 zavrnila postopek ustavne obtožbe ministra za domovinsko varnost ZDA Alejandra Mayorkasa, ki so ga februarja potrdili republikanci v predstavniškem domu kongresa. Ministra so obtožili zanemarjanja zakonodaje o meji in laganja.