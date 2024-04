Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 4.)

Ljubljana, 17. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zunanji ministrici Tanji Fajon, ki je danes s kitajskim zunanjim ministrom Weng Jijem govorila o odnosih med državama in njunem sodelovanju na več področjih. Poročale so tudi o razmerah v slovenskih bolnišnicah, ki da so kljub trenutni stavki zdravnikov še stabilne.