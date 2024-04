Varnostni svet ZN razpravljal o vlogi mladih pri varnostnih izzivih Sredozemlja

New York, 17. aprila - Predsedujoča Varnostnemu svetu ZN v aprilu, Malta, je danes pripravila odprto zasedanje VS o vlogi mladih pri soočanju z varnostnimi izzivi v Sredozemlju. Na zasedanju je nastopila tudi državna sekretarka Renata Cvelbar Bek, ki je razpravo na to temo pozdravila.