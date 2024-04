Vodstvo univerze Columbia na zagovoru zaradi antisemitizma študentov

Washington, 17. aprila - Vodilni predstavniki newyorške univerze Columbia so se danes v predstavniškem domu kongresa zagovarjali zaradi antisemitskih izpadov študentov univerze in odgovora vodstva na to, poročajo ameriški mediji. Ameriške univerze so zaradi vojne med Izraelom in Hamasom zajeli protesti z zahtevami za prekinitev spopadov.