Veterinarski higieniki napovedali opozorilno stavko

Ljubljana, 17. aprila - Veterinarski higieniki Nacionalnega veterinarskega inštituta Veterinarske fakultete v Ljubljani so napovedali opozorilno stavko, ki bo potekala od 6. do 11. maja. Zahtevajo zagotavljanje delovnih pogojev v skladu z zakonodajo, dvig osnovne plače in določitev pravice do stalnega dodatka na pogoje dela.