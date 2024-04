V Petrolu razočarani nad odločitvijo ustavnega sodišča glede omejitve marž

Ljubljana, 17. aprila - V Petrolu so razočarani nad odločitvijo ustavnega sodišča, da ne bo presojalo o ustavnosti in zakonitosti uredb o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katerimi je vlada trgovcem z gorivi omejila marže. Uredbe so bile po mnenju družbe sprejete brez zadostne pravne podlage in brez izpolnjevanja pogojev nujnosti in sorazmernosti.