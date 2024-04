Netanjahu po srečanju s Cameronom in Baerbock poudaril pravico Izraela do obrambe

Tel Aviv, 17. aprila - Izrael se ima pravico zaščititi, je danes nemški zunanji ministrici Annaleni Baerbock in njenemu britanskemu kolegu Davidu Cameronu povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kljub pozivom k zadržanosti in omejenemu odzivu na sobotni iranski napad so na uradu izraelskega premierja sporočili, da bo Izrael odločitve o tem sprejel sam.