Na oder LGL prihajata Medo in Pujsi iz Cicidoja

Ljubljana, 18. aprila - V Lutkovnem gledališču Ljubljana (LGL) bodo kot zadnjo premiero sezone na oder postavili lutkovno predstavo Medo in Pujsi, ki je nastala po zgodbah pisatelja Sebastijana Preglja in ilustratorja Igorja Šinkovca, ki so najprej izhajale v reviji Cicido. Predstavo, namenjeno otrokom, starejšim od treh let, je režiral umetniški vodja LGL Mare Bulc.