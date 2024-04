Na okrogli mizi o diskriminaciji zaposlenih in iskalcev zaposlitve

Ljubljana, 17. aprila - V Sloveniji še vedno prihaja do diskriminacije zaposlenih in iskalcev zaposlitve, denimo sindikalistov, žensk, mladih, tujcev, je bilo mogoče slišati na okrogli mizi Varstvo pred diskriminacijo delavcev, ki je v organizaciji Zagovornika načela enakosti danes potekala v Ljubljani. Sogovorniki so se ob tem zavzeli za ustrezne ukrepe.